Grande Fratello, Samira Lui sull’interesse di Giuseppe Garibaldi: «Non si capisce, non vorrei che la gente…»

di Redazione Web

Il confronto tanto atteso è arrivato tra Samira Lui e Giuseppe Garibaldi. I due concorrenti del Grande Fratello si sono chiariti in merito ad una questione che sta iniziando a preoccupare i fan del reality condotto da Alfonso Signorini. La gieffina ha spiegato di essersi sentita più volte a disagio in quanto ha notato da parte sua alcuni sguardi e alcune attenzioni. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Grande Fratello, Rosy Chin a Giselda: «Tu sei molto furba perché…»

Le parole di Samira Lui

«A volte mi sento un po' a disagio, ma lo so che tu giochi e scherzi. Tutti però mi continuano a dire: ‘Eh, Giuseppe e Samira…’. Ora, non è che io ti posso dire niente perché non posso insinuare qualcosa. Non vorrei che la gente possa pensare qualcosa». Sono queste le parole che Samira Lui ha detto a Giuseppe Garibaldi.

A tale proposito, Giuseppe Garibaldi ha spiegato di essersi avvicinato a lei senza un secondo fine e la invita a non preoccuparsi. «Io sono traqnuillo, scherzo e lo sanno tutti. Ogni tanto devi venire anche tu a scherzare»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA