Grande Fratello, scintille tra Giuseppe Garibaldi e Samira Lui: «Ho messo in dubbio l'amicizia tua e di Anita»

di Redazione Web

Nella casa del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, non mancano le prime "cotte". A quanto pare, Massimiliano Varrese non è l'unico. Giuseppe Garibaldi , secondo gli altri concorrenti, non riesce più a nascondere l'interesse per Samira Lui. Cionostante, negli ultimi giorni l'amicizia tra i due gieffini ha subito una battuta di arresto ed entrambi hanno preso le distanze ma nelle ultime ore c'è stato un confronto tra i due. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese in lacrime: «Mi manca, siamo molto legati»

Grande Fratello, Heidi su Anita Olivieri dopo la lite: «Ha detto cose gravi e poi mi è venuta a salutare»

Il confronto tra Giuseppe Garibaldi e Samira Lui

Giuseppe Garibaldi si dice infastidito delle continue battute dgli altri gieffini e sottolinea alla modella che il suo atteggiamento nei suoi confronti è amichevole. Tuttavia, per la modella il problema è che Giuseppe sembrerebbe risentito.

«Tu sei proprio distaccato», ha sottolineato Samira Lui.

I due gieffini alla fine si sciolgono in un sorriso. Il confronto ha riportato il sereno tra i due amici che, finalmente, possono continuare a parlarsi e scherzare senza ostilità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA