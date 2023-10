Grande Fratello, Massimiliano Varrese in lacrime: «Mi manca, siamo molto legati»

di Redazione Web

Non mancano i momenti di sconforto al Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta catturando sempre di più l'attenzione dei fan del programma. Tuttavia, nelle ultime ore, c'è qualche gieffino che è stato colpito da qualche momento di tristezza. Di chi si tratta? Massimiliano Varrese che ha scelto di confidarsi con Heidi Baci. Il gieffino ha ammesso di essere preoccupato per la situazione che si è venuta a creare all'interno della Casa e teme che tutto questo possa fargli perdere credibilità e possa compromettere la sua avventura. Ma Heidi ha un'altra opinione. Andiamo a vedere cosa pensa nel dettaglio.

Secondo Heidi Baci a turbare l'animo di Massimiliano non è solo il giudizio delle persone, ma soprattutto la mancanza di sua figlia: «Ti manca tua figlia ma lei sta bene, è tranquilla.

«Siamo molto legati», ha confessato Massimiliano Varresi in lacrime. L'attore ha ammesso di non aver mai trascorso così tanto tempo lontano da lei e dice di essere molto malinconico proprio per questo.

Riuscirà Massimiliano a superare questo momento di tristezza?

Non ci resta che aspettare.

