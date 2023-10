Grande Fratello, Alex Schwazer triste: «Senza moglie e figli non riesco a vivere»

di Redazione Web

Se c'è un nome di grido che il Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, è riuscito a coinvolgere in questa edizione è senz'altro Alex Schwazer. Nelle ultime ore, il campione olimpico di marcia parlando in giardino con Paolo, ha raccontato del suo rinnovato modo di intendere lo sport. Non sale sul tapis roulant per dimostrare qualcosa a qualcuno, si lascia ogni pensiero negativo alle spalle e si concentra su di sé.

Poi Paolo ha ricordato ad Alex che i suoi figli lo stanno guardando. A tale proposito, l'atleta ha dato inizio ad uno sfogo nostalgico. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Alex Schwazer

Alex Schwazer non è un papà assente, passa molto tempo a casa, per questo è contento di non essere sparito dalle loro vite, sebbene tra lui e la sua famiglia ci sia la distanza di uno schermo.

«Io senza moglie e figli non riesco più a vivere - ha raccontato Alex Schwazer -.

Poi ha concluso: «Il fatto che mi vedino in queste situazioni difficili riesce a darmi forza».

