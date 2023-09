Grande Fratello, Valentina Modini e la lite con Massimiliano Varrese: «Nessuno mi ha detto che ho sbagliato»

di Redazione Web

La notte nella casa del Grande Fratello ha portato molta agitazione e un duro litigio. In particolare tra i due gieffini: Valentina Modini e Massimiliano Varrese. I due hanno avuto una lite furiosa e per questo motivo nelle ultime ore, Valentina si è confidata con Ciro Petrone. Sebbene non abbia chiarito la questione, la gieffina Valentina ha voluto far presente di non voler riaprire più la questione. «Per me non c'è bisogno di un confronto, mi sono spiegata più volte». Il litigio non è andato in onda durante il daytime del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma andiamo a vedere cosa ha detto la gieffina a Ciro.

Le parole di Valentina Modini

«Lui ieri sera è stato ferito nell'orgoglio soprattutto quando ha visto che io rispondevo in maniera coerente - ha spiegato Valentina Modini a Ciro -.

Poi, ha aggiunto: «Io in questo momento mi sento molto sola qui. Mi sento come se io debbafarmi apprezzare dagli altri, come sempre. Lui ha chiesto scusa nei modi e poi è subito andato via. Io gli ho detto che da quando è iniziato il programma anche quando ero sola con Heidi arrivava lui».

