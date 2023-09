Grande Fratello, Grecia Colmenares in lacrime per Beatrice Luzzi: «Mi ha detto che si sente sola, mi sento in colpa»

di Redazione web

Le dinamiche di gioco del Grande Fratello sono sempre piene di insidie a cui i concorrenti devono far fronte. Ad esempio, nell'ultima puntata del reality show, i gieffini sono stati divisi in due gruppi: 10 di loro sono rimasti all'interno della casa e gli altri 10, invece, si sono trasferiti in tugurio. Grecia Colmenares si trova ora nella parte più brutta dell'abitazione, mentre, la sua amica Beatrice Luzzi è rimasta nella super villa. Il distacco tra le due, ha fatto molto soffrire l'attrice venezuelana.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese: «L'unico perfido sei tu qui»

Grande Fratello, Heidi si confida con Fiordaliso e Ciro: «Lui è un vero giocatore, gli piace confondere». Ecco a chi si riferisce

oddio le mamme che si supportano a vicenda, beatrice che si mette a piangere dicendo che si sente sola e grecia che scoppia a piangere per lei, questa scena#grandefratellopic.twitter.com/k7J0aUFF99 — Paola. (@Iperborea_) September 26, 2023

La tristezza di Grecia Colmenares

In questo momento, i concorrenti del Grande Fratello sono separati: chi in tugurio e chi in casa. Anche se i due gruppi non sono insieme, ci sono dei momenti durante la giornata, in cui il Gf li fa comunicare tramite un vetro attraverso il quale si possono vedere. Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, quindi, si sono scambiate qualche impressione rispetto alla puntata di ieri e l'attrice romana ha detto, con gli occhi lucidi, all'amica che le manca molto e che si sente davvero sola. Quindi, Grecia, dopo averla salutata, è tornata in camera da letto dove è scoppiata in lacrime e ha raccontato a Giuseppe Garibaldi: «Beatrice mi ha detto che si sente molto sola e io mi sento in colpa perché, invece, mi trovo bene in questo gruppo.

I commenti dei fan

I fan del Grande Fratello hanno molto apprezzato l'empatia e la sincerità di Grecia Colmenares e qualcuno ha commentato: «Una delle persone più vere all'interno della casa», «Grecia ha un cuore d'oro». Altri, però, pensano che non sia possibile scoppiare in lacrime e singhiozzi per così poco: «Ricordiamoci tutti che Grecia e Beatrice sono due attrici».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA