Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese: «L'unico perfido sei tu qui»

di Redazione web

All'interno della casa del Grande Fratello cominciano a nascere le prime discussioni tra i concorrenti, la tensione inizia a salire e volano i primi stracci. Sicuramente, due gieffini che proprio non si sopportano sono Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese che, anche durante l'ultima puntata del reality show, non se le sono di certo mandate a dire. I due concorrenti fanno, però, parte dello stesso gruppo e, in questo momento, devono convivere all'interno della casa, mentre, metà dei loro compagni si trova nel tugurio.

Grande Fratello, Heidi si confida con Fiordaliso e Ciro: «Lui è un vero giocatore, gli piace confondere». Ecco a chi si riferisce

Grande Fratello, Giselda Torresan si sfoga: «Mi allontano da chi parla male di una persona e il giorno dopo ci scherza»

Madre ha deciso di farne brandelli del fake guru semplicemente parlando la lingua della verità 😭 #GrandeFratello pic.twitter.com/lC74JSciGY — Shivan (@Sheevan_) September 26, 2023

Convivenza difficile tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese ci hanno anche provato a trovare un accordo, un punto d'incontro, un compromesso ma nulla da fare: sono incompatibili a livello caratteriale. I due attori, inoltre, nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello si sono scontrati di nuovo e alcune ore fa, entrambi si sono ribaditi le riciproche antipatie. Mentre riordinavano la casa, Beatrice e Massimiliano hanno battibeccato: lui ha fatto una battuta sul carattere di lei, che non l'ha presa proprio bene. L'attrice gli ha detto: «Non scherzare più ti prego» e l'attore ha risposto: «Va bene non scherzo più, tanto sempre perfida rimani», quindi, lei ha ribattuto: «Guarda che l'unico perfido sei tu qui, amore mio. Ad esempio, ieri, sapevi benissimo che saresti andato in nomination e, invece, di stare a quello che mi avevi detto qualche giorno fa, ovvero, che mi vedi con altri occhi, mi hai attaccato. Ha ragione Fiordaliso, sei uno stratega cattivissimo».

Le accuse di Massimiliano a Beatrice

Massimiliano Varrese continua a sostenere che il comportamento di Beatrice Luzzi all'interno della casa del Gf, sia falso e ipocrita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA