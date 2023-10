Grande Fratello, Massimiliano Varrese a Beatrice Luzzi: «Faina, vive di luce riflessa e mi deve lasciare in pace»

di Redazione Web

Tensione nella notte nella casa del Grande Fratello. Ennesima discussione tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Il motivo? La disposizione dei letti all'interno della casa. La gieffina ha chiesto di cambiare la disposizione per poter riposare meglio facendosi aiutare da Alex Schwazer e Ciro Petrone. A tale proposito Massimiliano Varrese è intervenuto e ha chiesto il motivo per cui gli altri dovessero sacrificarsi per lei. Scintille da quel momento. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Le parole di Massimiliano Varrese

«Mi fai una cosa? Non mi parlare più - ha sottolineato Massimiliano Varrese -.

L'attore si è sfogato di conseguenza con gli altri gieffini: «Non voglio più sentirla parlare, non deve rivolgermi più la parola - ha aggiunto Massimiliano Varrese -. Deve proprio lasciarmi in pace. Fa tutto questo solo perché le fa comodo. Sta agendo come una faina e ora decido di chiudere questa cosa. Sta giocando sporco e recitando un ruolo».

