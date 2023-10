Grande Fratello, Anita Olivieri su Heidi Baci: «Pensa di essere più furba di altri»

di Redazione Web

Tempo di confessioni nella casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, per il buget della spesa per la prossima settimana, la redazione del reality condotto da Alfonso Signorini ha chiamato a raccolta i gieffini per un nuovo gioco: «i panni sporchi si lavano nella casa». I concorrenti in piena onestà hanno esposto ognuno il proprio giudizio sull'altro. Anita, Alex e Lorenzo Remotti sembrano essere incolumi ma solo il calzolaio ne è colpito: «Mi hanno detto che sono spietato». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Anita Olivieri

«Pensa di essere più furba delle altre».

«Non è cattiveria io qui e mi trovo con tutti e quindi non posso che votare te - ha sottolineato Anita -. Tu per me sei una persona troppo impostata mi dispiace. Ti accanisci inutilmente. Visto che c'è un pregresso tra me e te devo dirti che a me ha fatto male. Io penso che tu sia più furba degli altri».

Inoltre Heidi è stata la più scossa anche perché ha dovuto spiegare il suo rapporto con Massimiliano, tacendo tutte le ipotesi degli inquilini.

