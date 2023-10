Grande Fratello, Fiordaliso critica Grecia Colmenares: «Pensa solo al pubblico, quando si discute scappa...»

di Redazione Web

Ottava puntata del Grande Fratello ricca di sorprese. Adesso tre sono i concorrenti in nomination: Anita Olivieri, Grecia Colmenares e Valentina Modini. Subito dopo la fine della puntata Rosy Chin e Grecia Colmenares hanno scelto di isolarsi dal resto del gruppo per cercare di chiarire le loro posizioni. Entrambe le gieffine non riescono a trovare un punto di pace, in particolare Rosy Chin sembra non fidarsi di Grecia. A tale proposito è stata anche Fiordaliso a condividere con Massimiliano Varrese numerose critiche nei confronti di Grecia.

Fiordaliso critica Grecia

«Come se io andassi a fare Grande Fratello in Spagna - ha spiegato Fiordaliso a Massimiliano Varrese -.

