Grande Fratello, Heidi sul flirt tra Beatrice e Giuseppe: «È una cosa bella perché è corrisposta»

di Redazione web

Il primo vero flirt all'interno della casa del Grande Fratello è quello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La vicinanza "che non ti aspetti", inizialmente, ha lasciato i gieffini un po' sorpresi ma, ora, un po' tutti cominciano a farci l'abitudine. Quindi, questa mattina, mercoledì 11 ottobre, Heidi Baci si è espressa in merito alla simpatia dei due coinquilini, proprio insieme a Giuseppe e a Vittorio Menozzi.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi si lamenta: «Campano tutti sulla mia pelle, dovrei guadagnare molto di più»

Grande Fratello, scatta il primo bacio nella casa: Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sempre più vicini

heidi (parlando di bea e giuseppe): "comunque è una cosa bella perché è corrisposta, non è che bea si alza e se ne va come fa qualcuno in questa casa"



e poi dopo:

"guarda che non stavo pensando a te (vittorio), mi riferivo a me" #grandefratello pic.twitter.com/VjlkX3EfQD — trash era 🦦 (@inmatrashera) October 11, 2023

Il pensiero di Heidi Baci

Questa mattina, i gieffini si sono stesi in giardino a prendere un po' di sole e hanno cominciato a chiacchierare tra di loro come di consueto. Heidi Baci, Vittorio Menozzi e Giuseppe Garibaldi, a un certo punto, hanno parlato del flirt in corso con Beatrice Luzzi. Quindi, la 26enne ha detto: «Comunque è una cosa bella perché è corrisposta, non è che Bea si alza e se ne va come fa qualcuno in questa casa e mi riferisco a me stessa non a qualcun altro in particolare. Loro sono belli perché passano molto tempo insieme».

Effettivamente, la maggior parte dei fan del GF avrebbe scommesso che il primo bacio dentro alla casa lo avrebbe dato proprio Heidi che era "contesa" tra Massimiliano Varrese e Vittorio. In puntata, però, lei ha più volte detto che l'attore non le piace, mentre, il modello ha confessato di avere una simpatia per Anita Olivieri.

I commenti dei fan

I telespettatori del Grande Fratello seguono i gieffini 24 ore su 24 e, quindi, l'uscita di Heidi in merito al flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi l'hanno commentata così: «Non lo so, alla fine, quella che si è presa il palo è stata proprio Heidi», «A me piacciono molto Beatrice e Garibaldi, sono d'accordo con Heidi» oppure «Comunque, è inutile che Heidi dica che non ci è rimasta male per la storia di Vittorio, si vede che si era un po' illusa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA