Grande Fratello, Beatrice Luzzi si confida con Fiordaliso: «Appena vedo Massimiliano mi si chiude lo stomaco»

di Redazione web

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese non riescono proprio ad andare d'accordo. All'interno della casa del Grande Fratello, i due gieffini non sono riusciti a instaurare un rapporto di amicizia ma nemmeno di serena convivenza: litigano sempre e hanno punti di vista differenti su praticamente qualsiasi argomento. Inoltre, tra i due, durante le dirette, volano sempre stracci che deteriorano ancora di più il rapporto. Beatrice si è confidata a tal proposito con Fiordaliso.

Grande Fratello, Anita Olivieri: «Giuseppe Garibaldi ossessionato da Samira, la segue sempre». Lei la blocca

Grande Fratello, Heidi Baci "prende in giro" Massimiliano Varrese: «Guardi tutti facendo il saggio»

“Io lo trovo di un INQUIETANTE ma proprio inquietante, sta sempre in un angolo che guarda tutti, appena lo vedo mi si chiude lo stomaco”



Spiace ma doveva dirlo APPLAUSI 👏 per Madre che continua ad asfaltare il PARAGURU ✈️✈️✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/rM7eJjBGZu — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) October 3, 2023

Le parole di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, a suo dire, ha anche provato a trovare un compromesso per andare d'accordo con Massimiliano Varreso ma nulla è riuscito a far riappacificare i due. Inoltre, l'attore ha pronunciato parole, quali "falsa", "ipocrita" e "repellente" nei confronti dell'attrice che ha preteso scuse che non sono mai arrivate.

Quindi, durante una chiacchierata con Fiordaliso, Beatrice ha spiegato come si sente nei confronti del coinquilino: «Io lo trovo di un inquietante...

I commenti dei fan

La maggior parte del fan del Grande Fratello è dalla parte di Beatrice Luzzi che piace perché è molto diretta e si esprime evitando i giri di parole. A proposito di ciò che ha detto nei confronti di Massimiliano Varrese, gli utenti su Twitter hanno scritto: «Beatrice è una grande», «L'unica che finora si è esposta davvero» oppure «Ma perché se a Fiordaliso piace tanto Massimiliano non se lo prende vicino?».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA