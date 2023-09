Grande Fratello, Lorenzo Remotti e la battuta antipatica su Heidi Baci: «La televisione la migliora tantissimo»

di Redazione web

Al Grande Fratello cominciano a nascere le prime tensioni tra i concorrenti all'interno della casa. Al momento, i gieffini sono divisi in due gruppi da 10: alcuni di loro sono all'interno della super villa mentre gli altri si trovano in tugurio. Lorenzo Remotti è nella parte più trasandata della casa, mentre, Heidi Baci si trova in quella più lussuosa. Alcune ore fa, il gieffino ha fatto delle dichiarazioni sulla compagna di reality che non sono piaciute molto ai fan.

Il calzolaio “ la tv la migliora molto Heidi sembra quasi una diva , qui nuda e cruda buonanotte “ adesso sfottono anche sull’aspetto fisico #grandefratello #gf pic.twitter.com/PweMffQTq4 — Soqquadro (@gicarestik2) September 28, 2023

La battuta di Lorenzo Remotti su Heidi Baci

Quando i concorrenti del Grande Fratello non hanno prove da superare o non sono impegnati con i vari giochi proposti dagli autori, si rilassando parlando tra di loro. Proprio durante una chiacchierata di gruppo in tugurio, Lorenzo Remotti ha parlato di come appare Heidi Baci in televisione: «La tv la migliora, da casa sembra quasi una mezza diva se la vedi passeggiare ma qui, nuda e cruda... buonanotte», terminando il suo pensiero con una sonora risata. Anche Anita Olivieri ha riso di ciò che stava dicendo il compagno di tugurio e i fan del programma non hanno proprio preso bene lo scambio di battute tra i due.

I commenti sui social

I fan del Grande Fratello, tutti i giorni, commentano ciò che succede all'interno della casa più spiata d'Italia e oggi, giovedì 28 settembre, quando hanno sentito ciò che ha detto Lorenzo Remotti hanno commentato: «Senti da che pulpito parte la predica», «E questi sarebbero adulti?» oppure ancora «Vediamo stasera come risponde quando mostreranno il video».

