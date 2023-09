Grande Fratello, Paolo Massella contro Beatrice Luzzi: «I suoi atteggiamenti sono infantili»

di Redazione web

Le dinamiche di questa edizione del Grande Fratello cominciano a diventare interessanti. Al momento, i concorrenti sono divisi in due gruppi: 10 di loro sono rimasti in casa, mentre, gli altri 10 si trovano in tugurio. Paolo Massella e Beatrice Luzzi appartengono alla stessa cerchia e sono rimasti nell'abitazione extra lusso. Questa mattina, il gieffino si è sfogato in merito ad alcuni atteggiamenti dell'attrice romana.

Le parole di Paolo Massella

Paolo Massella si è confrontanto con Marco Fortunati in merito al comportamento di Beatrice Luzzi: «Molte cose che vengono fatte vedere in puntata sono dette a caldo, quando uno si sfoga.

Beatrice Luzzi e la vita al Gf

Per Beatrice Luzzi la vita all'interno del Grande Fratello non è di certo tutta rose e fiori: l'attrice, spesso, si ritrova a discutere con gli altri concorrenti e, inoltre, una delle persone con cui aveva legato di più, ovvero, Grecia Colmenares, attualmente, si trova in tugurio.

