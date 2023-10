Grande Fratello, Anita Olivieri: «Giuseppe Garibaldi ossessionato da Samira, la segue sempre». Lei la blocca

di Redazione web

All'interno della casa del Grande Fratello, ogni sabato sera si celebra una festa a tema e, nelle ore scorse, i gieffini si sono scatenati sulle note della disco music: hanno ballato tra lustrini e piume fino a tarda sera. Poi, a festa terminata, si sono riuniti tutti in giardino dove hanno chiacchierato e si sono scambiati varie idee e opinioni. Non è un segreto che a Giuseppe Garibaldi piaccia molto Samira Lui, ma alcuni fan del programma non hanno apprezzato il modo in cui Anita Olivieri ha raccontato ad Angelica Baraldi la simpatia che il gieffino prova nei confronti della coinquilina.

Non comprendo perché far passare il messaggio di un ragazzo ossessionato, quando in realtà ci sono stati degli apprezzamenti su una bella ragazza con la quale si è trovato in sintonia come qualsiasi amica e stop.#GrandeFratello pic.twitter.com/BC6267wBNd — calabrisellamiafacimuamuri❤️ (@calabrisella_23) September 30, 2023

Dopo la festa del sabato sera, i gieffini si sono confrontati in giardino sulle rispettive settimane, infatti, al momento, sono divisi in due gruppi: chi in casa e chi in tugurio. Angelica, quindi, ha chiesto ad Anita e a Samira quale fosse la situazione in casa e la prima le ha risposto: «No tu non hai idea, Garibaldi è ossessionato da lei (riferendosi a Samira, ndr), la seguirebbe anche in bagno. Ad esempio, facciamo dei giochi per cui lei sparisce per qualche minuto e a lui parte il neurone, non sa dove cercarla, guarda anche sotto al tavolo». Samira ha interrotto la coinquilina dicendo: «Si, va be, adesso non a questi livelli, dai».

I commenti dei fan

La conversazione tra Anita, Samira e Angelica è stato riportato su Twitter e i fan del programma hanno commentato: «Io proprio non capisco il motivo per cui Anita debba sputare veleno su tutti»; «Comunque, non si può più fare niente nemmeno per scherzare, per fortuna, invece, che c'è Garibaldi che almeno fa divertire»; oppure «Non capisco perché debba far passare per ossessione una semplice simpatia che, tra l'altro, si limita all'amicizia, dato che, Samira è fidanzatissima».

