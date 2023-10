Grande Fratello, il bacio di Giuseppe a Beatrice Luzzi era reale? L'ammissione del bidello che scatena i fan sui social

Nella casa del Grande Fratello, tra i concorrenti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è nato un sentimento speciale che ha portato a un tenero bacio nel pomeriggio. Questo amore nascente ha sorpreso gli altri inquilini. Il bacio è avvenuto mentre Beatrice stava facendo un bagno e Giuseppe l'ha raggiunta, abbracciandola e cantando insieme la canzone "A mano a mano".

Il bacio

Tra gesti affettuosi si sono scambiati un bacio, mentre Massimiliano Varrese li osservava sorpreso. Ciro ha scherzato dicendo che Beatrice era la responsabile di tutto. Beatrice aveva già mostrato il suo interesse per Giuseppe in precedenza, ammettendo di trovarlo generoso, coraggioso e affascinante, oltre a confessare un debole per la Calabria.

La love story

Questa love story è nata dopo giorni di sguardi complici, abbracci, risate e confessioni confidenziali, avvicinando sempre di più i due concorrenti.

La reazione su X

"Quindi Garibaldi ha usato Beatrice per far ingelosire Samira… indovinate chi mi uscirà vincitrice da questa dinamica? Proprio lei" ha commentato un utente su X. "La ship vera o finta che sia è divertente, ma non è affatto divertente se un ragazzo gioca con una donna adulta, con dei figli a casa, solo per far ingelosire la ragazza che gli piace" ha scritto qualcun altro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 09:35

