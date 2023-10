Grande Fratello, Jane Alexander nuova concorrente? Qualche anno fa però diceva: «Il Gf Vip mi ha distrutto la carriera»

Dopo lo scontro epico tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 9 ottobre, Alfonso Signorini ha proposto all'ex vj di entrare nella casa come nuova concorrente. Per Jane non sarebbe la prima volta nella casa, ma una volta uscita non aveva espresso giudizi troppo lusinghieri sul programma.

Grande Fratello, Jane Alexander sbugiarda Beatrice «Non sei mai stata in lizza per Elisa di Rivombrosa». Poi la proposta choc di Signorini

Grande Fratello, Jane Alexander nuova concorrente? Ma ecco cosa diceva qualche anno fa «Il Gf ha distrutto la mia carriera»

Grande Fratello, Beatrice stufa delle critiche: «Ho rinunciato a 12 milioni al mese per non fare più la cattiva»

Nuova concorrente

Alfonso Signorini ha proposto a Jane Alexander di entrare nella casa del Grande Fratello come concorrente durante la diretta di lunedì 9 ottobre. L'attrice ha partecipato al GF Vip nel 2018 ed è rientrata nella casa lo scorso lunedì per un confronto con Beatrice Luzzi in merito al ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella fiction Elisa di Rivombrosa.

La Alexander qualche anno dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip aveva detto: «L'unico posto al mondo in cui non sei nel mondo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA