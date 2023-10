Scontro tra rosse al Grande Fratello durante la puntata di lunedì 9 ottobre. Dopo le insinuazioni di Beatrice Luzzi, Jane Alexander, è entrata nella casa per fare chiarezza sull'assegnazione del famoso ruolo di Lucrezia nella fiction di successo Elisa di Rivombrosa. Ma andiamo con ordine.

Grande Fratello, Beatrice stufa delle critiche: «Ho rinunciato a 12 milioni al mese per non fare più la cattiva»

Grande Fratello, Jane Alexander sbugiarda Beatrice «Non sei mai stata in lizza per Elisa di Rivombrosa». Poi la proposta choc di Signorini

Grande Fratello, Signorini sulla guerra Hamas-Israele: «Giusto continuare a vivere, ma abbiamo il dovere di ricordare»

L'accusa

Nella scorsa puntata si era parlato delle dichiarazioni di Beatrice Luzzi in merito all'assegnazione del ruolo della Marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa, che poi è andato a Jane Alexander. Dopo una risposta via social l'ex vj è entrata nella casa del Grande Fratello per fare chiarezza.

«Buonasera Beatrice - dice Jane con voce impostata - come puoi immaginare non posso lasciartele passare tutte le cose brutte che hai detto. Io voglio sapere in che malo anzi malissimo modo ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa che tu sei sicura fosse tuo ... Io che cosa ho fatto?».

La Luzzi è impassibile «Quando mi hanno detto che somigliavo a te ho semplicemente detto non me la nominare, quel ruolo lì per me era giusto nel momento e nel merito - poi dà la sua zampata - da quello che so ti hanno un po' doppiata perchè non sei proprio precisa, forse perchè avevi un accento non italiano», la Alexander non indietreggia di un passo.

«Intanto a me m'hanno scelta e a te no. Tu hai fatto passare una cosa che non va bene, io non starei qui altrimenti, rispondi alla mia domanda perchè hai detto hanno dovuto scegliere lei ...chi te l'ha detto?».

«Tu non hai detto niente, ma hai insinuato sei stata estremamente subdola, se poi hanno scelto di doppiarmi sono cavoli loro hanno scelto me non te» e Bea ribadisce «Hai ottenuto un ruolo che forse non meritavi visto che ti hanno doppiata, non volevo dirlo perchè non è bello dire che ti hanno dovuto doppiare».

A mettere carne sul fuoco arriva Massimiliano Varrese amico di Jane «E' una cosa veramente brutta e subdola quello che ha detto Beatrice, è vergognosa e mi imbarazzo a nome di tutti gli attori». «Io sono venuta qui per difendermi, ma dove sta la solidarietà femminile soprattutto in questo momento, mi hai fatta passare come una poco di buono, perchè hai detto in "malo malissimo modo"». «Io non ho mai pensato a quello, so solo che io quel ruolo me lo meritavo»

Sburgiardata

Ed è qui che tutta la sicurezza di Beatrice Luzzi va a farsi benedire, perchè Jane ha un asso nella manica, una lettera della regista regista Cinzia Th Torrini in cui dice che che dopo tutti i provini fatti in quel periodo per il ruolo della contessa, erano rimastre tre attrici e tra queste c'era Jane e non figurava Beatrice.

«Chapeau, evidentemente mi hanno detto una cosa sbagliata» ammette la Luzzi che fa delle semi scuse non troppo convinte.

La proposta di Signorini

Intanto Alfonso Signorini fa una proposta choc a Jane Alexander «Ma entreresti nella casa^», l'attrice chiede di pensarci ma non sembra essere dispiaciuta, lo scopriremo nei prossimi giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 00:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA