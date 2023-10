Grande Fratello, Beatrice Luzzi asfalta tutti: «Non posso essere colpevole di essere una professionista». I social esultano: «Regina»

Beatrice Luzzi ha provato a dirlo in tutti i modi «Più parlate di me più sono protagonista», ma i concorrenti della casa del Grande Fratello proprio non la sopportano. Nemmeno Alfonso Signorini durante la diretta di giovedì 5 ottobre è riuscito a far cambiare idea a protagonisti.

«Massimiliano Garrese...come si chiama? Varrese...è molto individualista e sta facendo un gioco molto sporco. Possibile che non abbia di meglio da fare che fare la guerra a me?». Beatrice Luzzi continua la sua guerra in solitaria contro tutti nella casa del Grande Fratello sia nei giorni normali che durante le dirette.

Tra i suoi più grandi antagonisti c'è sicuramente Massimiliano Varrese «Sono stufato e annoiato perchè penso che la situazione stia diventando abbastanza nociva, mi ha punzecchiato più vole è diventato un malessere molto pericoloso, ma io non la considero proprio».

«Beatrice sei davvero così o ti sei messa in testa di far saltare i nervi a tutti? - chiede la Buonamici - Ogni cosa è motivo di contrasto con te», «Negli ultimi giorni eravamo tutti sereni e sorridenti -replica l'attrice - sono tutte queste piccole cose che sembrano spigolo vengono amplifati perchè ci sono io.

«Beatrice - sottolinea Alfonso Signorini - ha detto una serie di cose pesanti, molto pesanti, tra le tante ha detto una cosa sacrosanta su cui vi invito a riflettere "continuando ad agire così rendono me sempre più protagonista", questo potrebbe significare che anche il pubblico a casa vedendovi schierati tutti contro uno scatta proteizone da parte del pubblico. Se pensate di isolarla ottenete l'effetto contrario e la rendete più forte. Beatrice dire a Paolo sono una professionista e tu aspiri a farlo forse è sgradevole».

«Si è vero, ma c'è un altro punto di vista, se il problema suo è che io durante le dirette faccio la professionista e a lui non va bene ho detto torna a fare il tuo lavoro, se faceva il professore, gli dicevo di tornare a fare il professore. Non posso diventare colpevole se sono una professionista».

Se gli inquilini "impazziscono", i social esultano. Su twitter sono tutti concordi sul fatto che l'attrice sta reggendo questa difficile edizione e infatti viene premiata con il 47% delle preferenze divenendo la preferita del pubblico.

