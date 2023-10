Grande Fratello, diretta 5 ottobre: tutti contro Beatrice, i social chiedono un provvedimento per Lorenzo

Alfonso Signorini torna su Canale 5 con l'appuntamento settimanale del Grande Fratello. Questa sera non ci sarà l'eliminato ma verrò decretato il preferito del pubblico. In tanto sui social monta la polemica sulla frase sessista di Lorenzo nei confronti di Beatrice.

Anticipazioni

Beatrice Luzzi sarà come sempre protagonista della puntata del Grande Fratello in onda questa sera su Canale 5. Tutta la casa è contro di lei, mentre il pubblico sui social la sostiene con forza. L'ottava puntata sarà come sempre condotta da Alfonso Signorini, con lui Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli.

La frase incriminata

Le parole dette nei giorni scorsi da Lorenzo nei confronti di Beatrice hanno fatto indignare in molti «Il motivo principale per cui quella donna è così - ha detto il calzolaio - è perché ha una mancanza d’affetto pazzesca da parte del lato maschile.

I Nominati

In nomination: Alex Schwazer, Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi, ma il voto è in positivo. Il più televotato sarà il preferito e quindi immune nelle prossime nomination, che invece saranno a eliminazione.

