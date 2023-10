Grande Fratello, Cesara Buonamici spiazza tutti: «Mi piacciono i calvi». Signorini scappa, poi l'appello per Alex Schwazer

Se nella casa del Grande Fratello a tenere banco è Beatrice Lucci, nello studio a rendere tutto più "piccante", ci ha pensato a sorpresa Cesara Buonamici. La giornalista ha fatto un complimento inaspettato a Signorini e ha lanciato un appello per Alex Schwazer.

Il flirt

Se durante la puntata di giovedì 5 ottobre si parla di un presunto flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nello studio a spiazzare Signorini ci pensa Cesara Buonamici.

La risposta giornalista sta al gioco e ribatte: «Non lo so, io ho un debole per i calvi». Alfonso Signorini scappa via: «Per carità, pubblicità!».

L'appello

La Buonamici spiazza tutti, prima mette Alex tra i preferiti poi lancia un appello: «Alex è un combattente, e vorrei dire una cosa che ho già pensato qualche settimana fa, quando si è parlato degli ottimi risultati che sta facendo negli allenamenti, che sono valutati anche da tutte le riviste del settore. Allora, io mi vorrei permettere di lanciare un appello, con tutto il rispetto, alle autorità sportive del caso, perché sia concesso ad Alex uno sconto di questa squalifica. Perché lui ne ha subiti già molti di questi anni di squalifica, e un piccolo sconto gli consentirebbe di provarci a Parigi. Non serve molto, e io penso che Alex se lo meriti per rappresentare il nostro Paese»

