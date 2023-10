Grande Fratello, Heidi contro Anita «Ti sembro un'idiota? Cresci», lei scoppia a piangere

Heidi Baci e Anita Olivieri non si sopportano. Le due belle della casa del Grande Fratello non fanno che litigare, ci hanno provato a fare pace, ma è bastata una clip durante la diretta della puntata di lunedì sera per far riaccendere il fuoco che ormai era sotto la cenere.

La lite

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Anita aveva detto fuori onda (dalla diretta ndr) «Ho poco da invidiare a questo metro e quaranta». Signorini mostra la clip in diretta e la rimprovera «Non è stata una bella battuta quella che hai fatto», ma Anita è molto serena «Mi sono scusata di quello che ho detto anche con gli autori e tutti i ragazzi della casa, quindi non ho nulla da dire.

Anita ha detto di aver provato più volte a chiarirsi con Heidi ma di aver sempre trovato un muro: «Ti stai arrampicando sugli specchi. Hai presente con chi stai parlando o no? Ti sembro un’idiota? Il tuo problema è che parli troppo. Devi mettere un filtro quando parli»

Anita prova a giustificarsi «Se lo faccio sbaglio, se non lo faccio uguale. L'ho fatto per me, per essere una persona migliore. Io sono unan persona emotiva ho dei sentimenti e non riesco ad essere controllata come lei», ma Heidi è più forte «Tu mi hai attaccato dal nulla, non hai fatto passi e dalle clip si vede. Ero tranquilla nel mio mondo e sei venuta tu. nvece di buttare tutto come un fiume Anita dovrebbe pensare e crescere».

Puntualissimo il commento di Cesara Buonamici «La bellezza è solo una caratteristica fisica non è una qualità».

