Grande Fratello, la storia di Rosy Chin «Obesa per ribellione, guarita grazie all'amore dei miei figli. Continuo a sentirmi fallita»

Fuori dall'ovattato mondo social e molto prima del successo con il suo ristorante, Rosy Chin ha svelato durante la settima puntata del Grande Fratello, una fragilità inaspettata. In passato ha avuto dei problemi di obesità e bulimia, causati da una famiglia tradizionale e molto rigida.

Un dolore del passato

«A 17 anni sono stata in un centro per curare la bulimia e l’obesità e posso dire che mentalmente non si guarisce mai». Durante la puntata di lunedì 2 ottobre Rosy Chin ha raccontato al pubblico del Grande Fratello qualcosa del suo passato che l'ha resa quella che è «Mi sento sempre inadeguata, una fallita, nonostante i miei successi, non sono mai abbastanza».

Una sofferenza nata da una famiglia molto rigida, tanto da essersi sposata la prima volta solo per andare via «È stato il pretesto per evadere e scappare di casa da una famiglia molto rigida, dedita al lavoro e basta.

Rosy in lacrime ha detto di essere cambiata per amore dei figli e del marito «Parlo del secondo marito, il primo ha contribuito ad aggravare la situazione»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 23:58

