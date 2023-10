Grande Fratello, diretta 2 ottobre: questa sera nuovo eliminato. Sarà la volta buona per l'ingresso di Mughini?

Il Grande Fratello torna questa sera in diretta su canale 5 Alfonso Signorini, seguiremo la puntata come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Uno tra Giselda, Grecia, Valentina e Marco verrà definitivamente eliminato. Spazio alle sorprese per i concorrenti e per il probabile ingresso di Giampiero Mughini.

Anticipazioni

Le due settimane soto passate abbondantemente e quindi come preannunciato nella prima puntata del Grande Fratello dello scorso 11 settembre, Giampiero Mughini dovrebbe entrare a far parte del cast a partire da questa sera, anche se non c'è al momento in cui stiamo scrivendo la conferma ufficiale.

Gli amori

C'è un nuovo triangolo amoroso all'interno delle mura della casa del Grande Fratello che stuzzica particolarmente la curiosiotà del pubblico e di Alfonso signorini: Vittorio, Anita e Heidi. Heidi inoltre è "sotto osservazione" anche per la simpatia che Massimiliano Varrese ha dimostrato di avere nei suoi confronti ricevendo un bel due di picche.

Litigi

Se si parla di liti non si può non menzionare Beatrice Luzzi, l'attrice è sempre al centro delle polemiche e sicuramente ci sarà un nuovo scontro con il suo antagonista per eccellenza: Massimiliano Varrese.

Le sorprese

Spazio anche alle sorprese. Dopo quella commovente fatta a Letizia Petris giovedì scorso che ha fatto piangere tutti, questa sera tocca a Massimiliano Varrese che potrebbe riabbracciare la figlia di cui sente tanto la mancanza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA