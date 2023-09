Grande Fratello, nuova gaffe di Alfonso Signorini. La paura «Sarò licenziato, che figura di m***»

Grande Fratello che pasticcio! Durante la sesta puntata la prova tra tuguriati e inquilini viene annullata perchè all'interno della piscina manca una lettera per comporre la parola Tugurio. Alfonso Signorini commenta in modo ironico questa debacle, poi si pente. Ma cosa è successo?

Il terrore

La casa del Grande Fratello è stata divisa in tuguriati e inquilini.

Parte la squadra dei tuguriati, due minuti di tempo, riescono a scrivere "TUGU". Tocca alla squadra che vive nella casa, per la T e la U non ci sono problemi, quando però Paolo si tuffa non riesce a trovare la lettera G. Sembra un scherzo, ma effettivamente si scopre che sul fondale della piscina manca proprio la lettera G. La prova viene annullata. «Una cosa è certa - dice Signorini - finirò su Striscia la Notizia. Peccato che il nostro Emilio Fede è in pensione perché direbbe "che figura di m***».

In studio Alfonso Signorini si rende complice di una gaffe divertente: «Dobbiamo svelare il mistero del punto G ...». Il conduttore si rende conto di quello che ha detto e guardando Cesara dice: «Oddio sarò licenziato». La Buonamici lo consola: «Vuoi che parli con Piersilvio? Ti dò l'immunità?».

