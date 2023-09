Fiordaliso, chi è la cantante entrata nella casa del Grande Fratello

Fiordaliso, chi è: ha scritto la storia della musica italiana con pezzi evergreen come "Non voglio mica la luna". Ha partecipato a diversi reality Show e per il Grande Fratello è stata in forse fino all'ultimo momento. Nel 2020 è stata colpita da un grave lutto, ha perso la mamma a causa del coronavirus, un momento molto doloroso che l'ha profondamente segnata.

Età: 67 anni Data di nascita: 19/2/1956

Luogo: Piacenza

Vive a: Roma

Lavoro: cantante

Artista dalla voce inconfondibile, Fiordaliso – al secolo Marina Fiordaliso - inizia da giovanissima a studiare pianoforte e canto.

Nella sua lunga carriera ha partecipato a ben nove edizioni del Festival, collaborato con tanti artisti e inciso moltissimi brani. Ha preso parte anche a molti programmi televisivi di successo, tra i quali Domenica In, Music Farm, L’Isola dei Famosi, Tale e Quale Show, Bake off Italia Celebrity. È una grande fan di Grande Fratello. Ha due figli.

