Heidi Baci, chi è la concorrente del Grande Fratello che sta facendo impazzire tutti gli uomini

Heidi Baci, chi è: nata da genitori di origini bosniaco-albanesi, Hedi è una delle concorrenti della casa del Grande Fratello 2023. Lavora nel settore nautico e nella clip di presentazione ha detto di essere silngle. Il primo inquilino ad aver perso la testa per lei è stato Massimiliano Varrese.

Chi è Heidi Baci

Età: 26 anni

Data di nascita: 19/08/1997

Luogo: Vasto (Chieti)

Vive a: Milano

Lavoro: Sales manager



Heidi Baci ha 26 anni, nasce a Vasto (Chieti), da genitori di origini bosniaco-albanesi, e cresce a Pescara.

Durante la pandemia si reinventa: inizia a lavorare in un’azienda che produce barche elettriche e diventa in breve consulente alle vendite. È molto fiera del traguardo raggiunto. Grande fan di Grande Fratello da piccola faceva la “traduzione simultanea” ai nonni in albanese.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 22:14

