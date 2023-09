Valentina Modini, chi è: nata in un piccolo paese in provincia di Novara, è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello. Molto legata alla famiglia che ha un ristorante in cui lei spesso va a dare una mano, Valentina è del segno dello scorpione e si occupa di comunicazione.

Heidi Baci, chi è la concorrente del Grande Fratello che sta facendo impazzire tutti gli uomini

Valentina Modini, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023



Grande Fratello, Paolo non perdona il papà: «Se non mi dimostra niente non lo vorrò mai»

Chi è Valentina Modini

Età: 29 anni

Data di nascita: 03/11/1993

Luogo: Borgomanero (Novara)

Vive a: Brovello-Carpugnino (Verbano-Cusio-Ossola)

Lavoro: ufficio stampa per un’azienda di giocattoli



Valentina Modini ha 29 anni, è nata a Borgomanero (Novara) e vive a Brovello Carpungnino (Verbano-Cusio-Ossola). Dopo la laurea in Scienze e Beni Culturali, ha iniziato a occuparsi di comunicazione nel settore giocattoli. Oltre all’impiego da Pr, lavora anche come vocalist e ha un suo podcast. Vorrebbe essere d’esempio per tutte le ragazze che, come lei, lavorano duro per i propri sogni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA