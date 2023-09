Anche nella quinta puntata del Grande Fratello si torna a parlare di Paolo Masella e del suo rapporto con il papà, con problemi di alcol che hanno segnato la sua infanzia. Il giovane macellaio, dopo la sorpresa della mamma riceve una video lettera della sorella Chantal.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi in lacrime incontrando i figli: «Mi dispiace per la figura che vi sto facendo fare». La reazione commuove tutti

Grande Fratello, Paolo non perdona il papà «Se non mi dimostra niente non lo vorrò mai»

Grande Fratello, Signorini rimprovera i concorrenti: «Basta con questo perbenismo». Poi la gaffe...

Un muro

Paolo Masella e il padre non si parlano da circa due anni, un rapporto complicato che ha segnato molto il giovane romano, a causa della dipendenza da alcol del genitore. Durante la puntata di lunedì 25 settembre Alfonso Signorini è tornato a parlare di questa situazione con lui.

«Lui ha l'arma, basta che venga da me e mi dica "accompagnami".

Anche Signorini prova a far cadere il suo muro di diffidenza ma Paolo è irremovibile: «Se ci ho sofferto io immaginate mia madre, e lei nonostante ciò lo perdona. C’è tantissima sofferenza dietro questo comportamento e non mi va di dirlo per privacy ma anche per tutelare mio padre. Il bene lo dobbiamo volere, io lo voglio ma se lui non mi dimostra niente io non lo vorrò mai»

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 07:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA