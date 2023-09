Angelica Baraldi, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023

di Ida Di Grazia

Angelica Baraldi, chi è: ha definito la sua famiglia "ingombrante" e durante la clip di presentazione ha detto di avere un rapporto particolarmente complicato con il padre. Angelica è una delle concorrenti "nip" di questa nuova edizione del Grande Fratello 2023.

Chi è Angelica Baraldi

Età: 26 anni

Data di nascita: 22/7/1997

Luogo: Modena

Vive a: Roma

Lavoro: Account manager per un’azienda informatica



Angelica Baraldi ha 26 anni ed è nata a Modena. Dopo la laurea in Economia e Marketing, ha lavorato prima al Giro D’Italia per la Segafredo e poi per la squadra di pallacanestro Virtus Segafredo Bologna. Si è poi trasferita a Roma, dove vive tutt’ora e dove lavora come account manager di una società informatica.

Molto determinata, partecipando al Grande Fratello vuole dimostrare di essere una vincente e di potercela fare da sola. Ci sono alcune cose però nel racconto fatto nella clip di presentazione che però non tornano e per questo è stata molto criticata sui social.

