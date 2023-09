Grande Fratello, diretta sesta puntata: questa sera nessun eliminato. Giochi di coppie e primi litigi

Appuntamento questa sera, giovedì 28 settembre, con la diretta della sesta puntata del Grande Fratello, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. In nomination ci sono Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, il televoto non eliminerà però nessuno.

Anticipazioni

La divisione della casa del Grande Fratello in due fazioni ha generato le tanto sperate polemiche, ma ha fatto riscoprire anche qualche amicizia particolare. Heidi, ad esempio, che lunedì scorso ha dato in diretta un bel due di picche a Massimiliano Varrese sembra aver avuto un ripensamento.

Ed è proprio da loro che ripartirà Alfonso Signorini con la sesta puntata .

