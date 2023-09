Letizia Petris ha commosso tutti con la sua storia. Durante la sesta puntata del Grande Fratello ha raccontato della dolorosa morte del padre con una dolcezza e un amore che ha fatto piangere persino Alfonso Signorini. L'incontro poi con la mamma è stata la goccia finale per far sgorgare fiumi di lacrime. Ma andiamo con ordine.

Grande Fratello, Letizia Petris, il dramma della morte del padre e l'incontro con la madre commuove tutti. Signorini in lacrime

Il dolore di Letizia Petris

«La mia vita è una serie tv» ed ha assolutamente ragione. Letizia Petris ha commosso tutti raccontanto la sua storia durante la diretta di giovedì 28 settembre. La concorrente del Grande Fratello è nata nella comunica di San Patrignano «I miei erano tossicodipendenti, si sono conosciuti a San Patrignano e hanno fatto me».

«Fino ai 14-15 anni ho vissuto la mia vita in comunità. Mia madre aveva paura che io potessi fare gli errori che ha fatto lei» Letizia è stata colpita da un grave lutto, la morte del suo amato papà «Lui doveva sempre vedere il buono.

La storia di Letizia è commovente, piangono tutti «Mio papà era un uomo che occupava tanto spazio, è andato in coma il 25 dicembre ed è andato via il 31 dicembre. Quella sera ci chiamano per dirci che non c’era più nulla da fare e ci danno due scelte: o staccare la spina, oppure aspettare che sarebbe andato da solo ma ci sarebbe voluto molto tempo. A quel punto accade l’impensabile. Io fino all'ultimo ho sperato che tornasse, e non ho avuto dubbi, lui è rimasto padre anche sul letto di morte, io e mamma ci siamo messe di fianco e abbiamo cominciato a parlargli e in quell’attimo lui si è spento da solo. Guardavo i suoi occhi morire ma allo stesso tempo sorridere»

Alfonso Signorini non trattiene le lacrime e non è il solo «Hai detto mio padre era il sasso e io e mia mamma eravamo palloncini, poi a un certo punto sei dovuta diventare tu il sasso» . «Quando papà è venuto a mancare io e mia mamma abbiamo vissuto in simbiosi, è una donna che ha passato tanto dolore, ho fatto di tutto per salvarla quando stava meglio lo ha fatto lei con me. Mia mamma è la mia vita»

«Hai detto che tuo padre era avvolgente e io lo capisco - commenta il conduttore - perchè anche la mia mamma era così». Letizia corre in giardino ad abbracciare la mamma Sara «Amore scusa ti ho regalato solo paure, sei meravigliosa, tu stai facendo un percorso di crescita personale, non hai condiviso papà con nessuno e ora lo hai fatto con tutti, tuo papà sarà lì felicissimo che si pavoneggia». Una pagina bellissima di questa edizione.

