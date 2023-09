Beatrice Luzzi, chi è la concorrente Vip che fa litigare tutta la casa del Grande Fratello

Beatrice Luzzi, chi è: il grande pubblico l'ha conosciuta nella soap italiana "Vivere", dove interpretava il ruolo da cattiva con il personaggio Eva Bonelli, ma Beatrice Luzzi ha fatto anche tanto teatro e lavorato come autrice. All'interno della casa del Grande Fratello 2023 è sicuramente una delle protagoniste più divisive.

Chi è Beatrice Luzzi

Età: 52 anni

Data di nascita: 14/11/1970

Luogo: Roma Vive a: Roma

Lavoro: attrice



Beatrice Luzzi è un’attrice e regista.

Negli anni ha lavorato molto anche in teatro portando monologhi di impegno civile, ma è anche autrice televisiva. Laureata in Scienze politiche, è esperta di comunicazione e consulente per enti privati e pubblici nel settore culturale. Ha due figli e un ottimo rapporto con l'ex compagno.

