Anita Olivieri, chi è la concorrente dagli occhi di ghiaccio del Grande Fratello 2023

Anita Olivieri, chi è: nella clip di presentazione ha detto di non essere fidanzata, ma sui suoi profili social Anita è in compagnia di un misterioso ragazzo. Fun fact, nella casa del Grande Fratello è entrata insieme ad un altro concorrente: Giuseppe Garibaldi.

Chi è Anita Olivieri

Età: 26 anni

Data di nascita: 25/05/1997

Luogo: Roma

Vive a: Formello (Roma)

Lavoro: Cura la comunicazione per un’azienda del settore automobilistico

Per mantenersi agli studi ha fatto mille lavori, sa di essersi guadagnata tutto da sola e pretende rispetto per questo. Attualmente lavora in un’azienda del settore automobilistico occupandosi di comunicazione ed eventi. È molto legata a suo fratello. Fun Fact: divide la casa con Giuseppe Garibaldi, omonimo dell'eroe dei due mondi che era sposato con Ana Maria de Jesus Ribeiro, meglio conosciuta come Anita.

