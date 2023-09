Grande Fratello, Massimiliano e Heidi insieme a tutti i costi. La forzatura che fa infuriare il web

di Ida Di Grazia

Dopo il due di picche di lunedì scorso, la coppia Heidi Baci - Massimiliano Varrese torna al centro della puntata di giovedì 28 settembre del Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini parla con entrambi per cercare di dipanare la matassa, ma per i social ci sarebbe una "forzatura autoriale".

Insieme per forza

«Sono passato per prepotente, per uomo qualunque che ferma qualsiasi donna - ha spiegato Massimiliano Varrese durante la puntata di giovedì sera - io non sono così, sono padre di una figlia femmina e essere passato per quello che non sono mi ha fatto uscire dai gangheri. Non mi appartiene, non sono quell'uomo qualunque che va a bussare a chiunque».

Per Signorini Heidi ha adottato un linguaggio di seduzione infantile senza volerlo «Quando vi siete parlati, continuavi a toccarti i capelli e li mettevi dietro l’orecchio. E’ un classico messaggio di seduzione femminile. Lo stavi seducendo, lo sai questo?». Heidi però non ci sta «A me Massimiliano non piace, nella clip in cui mi tocco i capelli ero semplicemente preoccupata»

«Per Hedi hai un trasporto che non riesci a contenere?», chiede Signorini a Massimiliano «Ho imparato che per esperienza personale voglio vivere la mia vita con "oggi e basta", non voglio avere rimpianti. Lei contraccambia, me ne accorgo, mi accorgo che non guardo solo io.

La Furia del web

Io non mi capacito del fatto per cui dobbiamo SPINGERE per forza Massimiliano e Heidi come coppia. Mi sembra di rivivere Manuel con Lulù, che veniva letteralmente FORZATO da Alfonso! Lasciate stare Heidi e Max cazzo. #GrandeFratello — Lav (@allyouneedisLav) September 28, 2023

gli autori vogliono forzare heidi e massimiliano a mettersi insieme😭😭😭#GrandeFratello pic.twitter.com/A2mk3yPYsx — :))) (@federicomagna11) September 28, 2023

heidi: “a me massimiliano non piace”



ENNESIMO PALO IN DIRETTA #GrandeFratello pic.twitter.com/XPS70zGXpz — g (@minilouis_) September 28, 2023

Sul web pioggia di critiche su questa scelta autoriale nel voler forzare a tutti costi questa coppia, chi addirittura ha l'impressione di rivedere il percorso di Manuel e Lulù nella passata edizione del Grande Fratello Vip.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 22:33

