Grande Fratello, Anita fuori onda choc con Heidi: «Ho poco da invidiare a questo metro e 40»

Anita Olivieri e Heidi Baci sono le due bellezze della casa del Grande Fratello che fanno girare la testa ai concorrenti. Mentre la prima è più l'amica e la ragazza della porta accanto, l'altra è sicuramente più seducente. Ma non è sempre tutto come appare. Un fuori onda svela la vera natura di Anita.

Il fuori onda

Tra Heidi e Anita non scorre buon sangue. Durante la diretta di giovedì 28 settembre Alfonso Signorini ha voluto un faccia a faccia tra le due donne che non se le sono certo mandate a dire. Per Heidi « Anita è sempre in mezzo a criticare e non è chiara, finge di essere diretta ma non lo è».

La concorrente romana del Grande Fratello ribatte «Io non critico, ma dico la mia opinione.

Anita: "Aspettavo solo che dicesse invidiosa perché c'ho poco da invidià a sta metro e quaranta”

Io sono schifata.#gf #GrandeFratello pic.twitter.com/flMO3r1wxT — 🐿️. (@melonsmeter) September 28, 2023

Tra le due non c'è sintonia, ma a scioccare è soprattutto il fuori onda intercettato dai social in cui la dolce Anita credendo di non essere sentita dice a qualcuno della casa «Aspettavo solo che dicesse invidiosa, perchè c'ho poco da invidià a sta metro a quaranta!»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 23:35

