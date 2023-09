Massimiliano Varrese, chi è il bello e dannato della casa del Grande Fratello

Massimiliano Varrese, chi è: attore, sportivo, ballerino e scheggia impazzita della casa del Grande Fratello 2023. Massimiliano Varrese è uno dei protagonisti di questa edizione sia grazie agli scontri con Beatrice Luzzi, sia per l'infatuazione per Heidi Baci.

Massimiliano Varrese, chi è

Età: 47 anni

Data di nascita: 05/01/1976

Luogo: Roma

Vive a: Roma

Lavoro: attore, cantante, ballerino

Attore, regista, ballerino, cantante e scrittore, Massimiliano Varrese è un artista a tutto tondo.

Nel 2019 è stato concorrente di Amici Celebrities, arrivando in finale. Grazie alle sue doti di ballerino ha affiancato star nazionali come Paola e Chiara e internazionali come Geri Halliwell, al fianco della quale compare anche nel videoclip di “It’s Raining Men”.

Attualmente insegna in una scuola di recitazione, ma è anche un grande appassionato di arti marziali (è maestro di Kudo), meditazione e discipline olistiche. Su questi temi ha scritto il libro Il Mio Guru Sgangherato. Ha una figlia.

