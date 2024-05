Eurovision, Angelina Mango al Tg1: «Ho messo il peperoncino anche al collo. Una grande emozione»

di Ida Di Grazia

In diretta da Malmö , Angelina Mango si è collegata con il Tg1 a pochi minuti dall'inizio della finale dell'Eurovision Song Contest, dove rappresenta l'Italia con La Noia. La cantante lucana sarà la 14 esima ad esibirsi e all'inviata del telegiornale non ha nascosto un po' di emozione e anche qualche scaramanzia. Nessuno accesso alle polemiche che stanno disturbando la quiete della kermesse.

Le parole di Angelina Mango

«Ho messo il peperoncino in valigia e ce l'ho al collo, anche se non si vede, ma ho capito che la fortuna non serve, ma serve amore e sono contenta di averne così tanto attorno». Così Angelina Mango risponde in collegamento con il Tg1.

«L'emozione più forte - ha aggiunto la giovane cantante - spero di provarla stasera, ma per ora sono stati gli sguardi delle persone del pubblico: mi hanno insegnato che la musica è una lingua e parla a tutti».

Sabato 11 Maggio 2024

