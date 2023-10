Grande Fratello, il dramma di Giselda «Ho rischiato l'anoressia, il mio fidanzato non mi amava. Merito rispetto»

Il primo amore non si scorda mai? Giselda Torresan spera proprio di no, perchè è per colpa di questo amore che ha rischiato di cadere nell'anoressia. L'influencer amante delle montagne ha raccontato durante la puntata del Grande fratello di lunedì 2 ottobre la sua storia, facendo scoprire il suo lato più intimo.

Grande Fratello, la storia di Rosy Chin «Obesa per ribellione, guarita grazie all'amore dei miei figli. Continuo a sentirmi fallita»

Grande Fratello, il dramma di Giselda «Ho rischiato di diventare anoressica. Merito amore e rispetto»

Grande Fratello, Heidi rifiuta Massimiliano: «Non mi piace, chiudiamola qua». Ma Signorini non ci sta

Un amore sbagliato

Giselda Torresan ha avuto come tutti una delusione d'amore, ma a differenza di molti altri la sua sofferenza ha rischiato di farla cadere nell'anoressia. Durante la settima puntata del Grande Fratello, la Torresan ha raccontato cosa è successo e come è andata con quel ragazzo che pensava fosse l'amore della sua vita.

«Non mi amava, siamo stati insieme cinque anni ma non mi ha trattata bene...era il mio primo amore - ha spigato - Dovevo lasciarlo perchè stavo diventando anoressica, ho avuto depressione.

Ecco come si sono conosciuti: «Facevo la lavapiatti in un rifugio, ci siamo conosciuti lì ed ho perso subito la testa. Si capiva dagli atteggiamenti che non mi amava, non mi veniva a trovare, a Natale non si vedeva, non avevo capito che c'era un'altra - sorride nervosamente - Mia suocera si vergognava facessi l'operaia e io sempre ingenua e buona lasciavo passare tutto. Quattro anni fa è finita questa storia, ero quasi anoressica pesavo 47 chili. La mia famiglia e gli amici mi hanno aiutata, mi sono iscritta a fare arrampicata, sono stata in falesia e sono rinata. Quando ho scoperto che era fidanzato a lei ho scritto un sacco di cattiverie sui social, mi sono scusata e ci siamo chiarite. Adesso voglio una persona che mi ami, mi merito rispetto»

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 07:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA