Grande Fratello, lite furiosa tra Beatrice Luzzi e Anita: «Sei una strega che spara cattiverie»

Nell'ultima puntata del Grande Fratello tante sono state le sorprese per i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, coadiuvato da Cesara Buonamici e dall'esperta social Rebbecca Staffelli. Ciononostante, tra i concorrenti non c'è stata nessuna eliminazione. Tuttavia, questa mattina Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, hanno avuto una brutta lite a causa di una cattiva risposta che Anita ha dato all'attrice. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Beatrice Luzzi

«Sei una ragazzina, è da quando sei qui che parli male di me, non ti permettere di rispondermi "non ce la faccio più, ti prego basta" se vengo a cercare un confronto - ha sottolineato Beatrice Luzzi -. Smettila di farti gli affari miei. Da quando sei entrata tiri frecciate a me su tutti i temi, fatti una vita tua, Anita».

Anita Olivieri non ci ha pensato due volte a rispondere a tono: «A me di te non me ne frega niente, siamo al Grande Fratello, se mi fanno domande su te rispondo.

E Beatrice Luzzi ha continuato: «La verità è che anche in diretta state sempre a parlare di me perché non avete altro di cui parlare. Da quando sei arrivata dici cattiverie su di me. Quando mi vengo a confrontare dici ‘basta’, sono stufa di te, ti devi fare la vita tua, fatti una vita tua. Ma chi ti chiede di me? Ma a chi gliene frega della tua opinione? Sei una strega».

La conclusione

«Sono nei preferiti da sette settimane - ha insistito Anita -. fatti delle domande». E Beatrice ha concluso: «Questa la dice lunga, che sei tu la vera giocatrice. Io gioco con la mia pelle, tu giochi con la mia. Non ti montare la testa. A me di te non chiedono nulla perché non c’è nulla da dire su di te, se ci sei o non ci sei qua dentro è uguale».

