Grande Fratello, Greta Rossetti su Mirko: «Ma chi l’ha truccato? Non si può guardare»

Durante l'ultimo appuntamento del Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini non sono non ci sono state eliminazioni. Tuttavia, il conduttore ha letto un articolo in cui Greta Rossetti si dice «schifata» da certe cose che ha sentito e visto di Mirko Brunetti. A tale proposito, il gieffino ha sottolineato: «Io non so cosa fare, qui parlo e penso sempre a lei - ha sottolineato Mirko Brunetti -. Fiordaliso mi rimprovera che penso solo a lei. Io più di questo non so cosa fare sono sincero. Poi dice che devo ritrovare me stesso? Io l'ho fatto da un pezzo. Se penso di tornare con Perla? No e ne sono convinto. Se c'è la possibilità invece vorrei tornare con Greta». A tale proposito, l'ex tentatrice non ha voluto commentare le parole di Mirko però ha espresso una sua opinione in merito al trucco del gieffino. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Ma chi l'ha truccato? Ma perché? In verità io non sapevo neanche chi lo avesse truccato me lo state scrivendo voi ora, quindi ora capisco perché è stato truccato - ha sottolineato Greta Rossetti nelle sue Instagram stories -.

L'ex tentatrice ha aggiunto: «Stasera sono più felice del solito. Sto bene e sono felice, molto. Non commenterò però volevo dire una cosa: odio le persone che fanno vittimismo e che fanno durare i pianti tre ore. I problemi della vita sono altri».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 08:47

