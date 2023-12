Wanda Nara, ancora lividi e cadute alle prove per Ballando con le stelle: la rivelazione

di Cristina Siciliano

Wanda Nara è una delle probabili vincitrici di Ballando con le stelle. La moglie di Mauro Icardi è sempre molto apprezzata soprattutto per le sue esibizioni e performance in pista insieme al suo partner Pasquale La Rocca. Tuttavia, le prove per il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 non sempre portano buoni frutti. Infatti, nelle ultime ore la showgirl argentina ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video in cui mostra alcuni momenti durante le prove e...non mancano brutte cadute e lividi.

Wanda Nara durante le prove

«Come vanno le prove? Benissimo». Sono queste le parole che, ironicamente, Wanda Nara ha scritto a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. La showgirl argentina con una foto ha anche mostrato le conseguenze della brutta cadute durante le prove: un grosso livido sull'occhio. Wanda Nara ha preso molto seriamente questa nuova avventura, nonostante la delicata malattia che le è stata diagnosticata qualche mese fa.

Adesso non ci resta che aspettare un altro giorno per vederla nuovamente danzare sul palco di Ballando con le stelle.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA