Ballando, Carlotta Mantovan rivela: «Vivo con mia figlia in campagna. Lei somiglia tanto al papà Fabrizio Frizzi»

Carlotta Mantovan è stata una delle ultime eliminate di questa edizione di Ballando con le Stelle. La giornalista, in coppia con il ballerino Moreno Porcu, è arrivata fino alla settima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, all'interno del quale, ha cercato di dare il meglio di sé, mostrando le sue fragilità e i suoi punti di forza. Mantovan si è raccontata in una recente intervista.

L'intervista di Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. L'ormai ex concorrente di Ballando con le Stelle ha rivelato di vivere nelle campagne francesi, in mezzo alla natura che le donerebbe molta pace: «Faccio una vita molto semplice, sto in una casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura, dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta e correndo per i prati». Mantovan ha deciso di allontanarsi dall'Italia e dai riflettori, ormai da qualche tempo, e fa sapere di essere molto serena: «Qui, mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio. Cerco di fare cose utili, come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze, anche le più elementari della comunità. Questo è un posto in cui si fa ancora il pane al forno e lo si condivide, si cucina per tante persone e si fanno lunghe passeggiate. Si organizzano eventi gastronomici e sportivi. Una vita molto basica. Ogni tanto, faccio anche qualche gara con il mio cavallo».

Carlotta Mantovan e Stella

Infine, Carlotta Mantovan ha una figlia di 10 anni, Stella nata dal matrimonio con Fabrizio Frizzi. A Oggi, ha raccontato: «La cosa che per me conta di più, è la serenità di mia figlia.

