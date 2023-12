Ballando, Carlotta Mantovan eliminata e Antonio Caprarica si ritira: «Ho dei problemini che non mi permettono di continuare»

di Redazione web

Milly Carlucci, all'inizio della settima puntata di Ballando con le Stelle, aveva annunciato che ci sarebbe stata una doppia eliminazione, quindi, uno spareggio a tre. In realtà, non è servito che si esibissero tre coppie. Infatti, a contendersi un posto dentro al programma, erano rimasti Carlotta Mantovan, Sara Croce e Antonio Caprarica che, però, ha deciso di ritirarsi e quindi non si è nemmeno esibito.

Il ritiro di Antonio Caprarica

Antonio Caprarica ha deciso di ritirarsi da Ballando con le Stelle: «Con il mio medico ho deciso di fermarmi perché ho alcuni acciacchi che non vorrei si trasformassero in qualcosa di più». Poi, il giornalista ha aggiunto: «Mi dispiace molto prendere questa decisione ma purtroppo è così e devo ascoltare il mio corpo. Maria (la maestra di ballo, ndr) è molto addolorata per questo e a me dispiace non potere continuare ma è impossibile, ora come ora».

Poi, Antonio Caprarica ha aggiunto: «Non mi esibisco nemmeno nel ballo dello spareggio ma, se il regolamento me lo consentirà, prendo una settimana di stop e, poi, torno». Al momento, comunque, il concorrente risulta fuori dalla gara.

Carlotta Mantovan eliminata

L'eliminata della settima puntata di Ballando con le Stelle è Carlotta Mantovan che si è confrontata nello spareggio per l'eliminazione con Sara Croce.

