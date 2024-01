Niente sesso prima del matrimonio, la coppia (over 40) non rompe la tradizione: «Aspettare ne è valsa la pena»

di Redazione web

Rian Goins, 40 anni, e sua moglie Noelle, 45 anni, sono due persone molto religiose e, proprio per questo motivo, il binomio "sesso e matrimonio" aveva una certa importanza per loro. Così, hanno deciso di pronunciare il fatidico "sì" prima di avere un po' di intimità. Recentemente, la coppia californiana ha raccontato in un'intervista rilasciata al Daily Star che l'attesa ne è valsa davvero la pena.

La vicenda

Rian Goins e la moglie Noelle hanno rilasciato un'intervista al Daily Star in cui hanno raccontato la storia del loro matrimonio: «Ci siamo incontrati da già più che adulti e ci siamo conosciuti in un sito di incontri. Il feeling tra noi è stato forte sin dal primo appuntamento e io, al terzo, sapevo già che Noelle sarebbe stata la donna che volevo al mio fianco per il resto della vita. Inizialmente, ci baciammo e basta ma io mi si subito in chiaro che la mia fede era davvero molto grande e che, quindi, per il passo successivo avrei prima voluto sposarla». Quindi, Noelle è intervenuta dicendo: «Fortunatamente per Rian, anche io credo negli stessi valori e, quindi, nemmeno per me sarebbe stato un problema attendere. L'ho fatto anche perché sapevo che la nostra storia sarebbe stata importante». Rian ha aggiunto: «Dato che avevo capito che Noelle era la donna della mia vita, le chiesi di sposarmi qualche mese dopo il primo incontro e lei accettò».

La "prima volta" di Rian e Noelle

Infine, Rian e Noelle hanno raccontato la loro prima volta e al Daily Star hanno detto: «Abbiamo fatto sesso subito dopo il matrimonio e la festa ed è stato così bello che siamo quasi svenuti entrambi.

