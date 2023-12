«Mio marito è dipendente dal porno ma non mi preoccupo: non ha nulla a che vedere con il sesso nella nostra vita di coppia»

di Redazione web

Jolene Winn è una content creator e coach di coppia, originaria della Carolina del Nord, Stati Uniti. La mamma 35enne è specializzata nell'aiutare donne, mogli e fidanzate ad affrontare meglio la dipendenza dei propri compagni dal porno. Jolene, infatti, ogni giorno su Instagram, condivide importanti messaggi sull'argomento, prendendo se stessa come primo esempio. Stando a ciò che spiega alle sue follower, la dipendenza alla pornografia di suo marito Rob, non avrebbe nulla a che vedere con la loro vita di coppia. Ecco perché.

La storia di Jolene Winn e Rob

Il primo passo per guarire è riconoscere di avere un problema da risolvere. E Jolene Winn sa bene che nella vita di suo marito Rob c'è una dipendenza legata alla pornografia, infatti, nella biografia del suo profilo Instagram, si definisce addirittura come "la moglie del dipendente dal porno". In uno dei suoi recenti video, la 35enne ha spiegato il motivo per cui questo problema non interferisce con la vita di coppia: «Lui non guarda la pornografia perché è scontento della sua vita sessuale. Questo non c'entra nulla. Tutti pensano che la pornografia abbia qualcosa a che fare con il sesso, ma non è così. È un atto sessuale, certo, ma non ha niente a che fare con il concetto di sesso all'interno di una coppia. Rob non guarda la pornografia perché non è abbastanza bravo a letto, perché non è abbastanza sexy o perché io non indosso abbastanza biancheria intima provocante. La pornografia per lui è una distrazione, è un mezzo per sfuggire ai suoi sentimenti e alle sue paure. È come quando qualcuno fa uso di alcol, fa shopping compulsivo o utilizza le droghe... sono vie di fuga dalla realtà».

I video di Jolene Winn

Infine, Jolene Winn conclude il video dicendo: «La sua realtà emotiva è qualcosa che non riesce bene a gestire, quindi cerca un escamotage che lo faccia sentire meglio e, nel suo caso, è la pornografia perché attraverso il sesso il corpo rilascia lo stress». Moltissime donne si sono ritrovate nella stessa situazione di Jolene e in tantissime l'hanno ringraziata scrivendole che i suoi video sono illuminanti e che, d'ora in poi, sapranno come approcciarsi meglio ai loro partner.

