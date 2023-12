«Ero brutto, ma pensavo che avrei trovato comunque l'amore, a 20 anni la prima volta in un hotel. Ora ho 6 donne e chiuso 2 matrimoni»

di Redazione web

Arthur O'Urso era diventato noto sul web, qualche anno fa, a causa dei suoi otto matrimoni. Poi, il 36enne si è separato da due delle donne con cui era sposato e, ora, ha "solamente" sei mogli. In una recente intervista al Daily Star ha raccontato il rapporto, non sempre facile che, fino a qualche tempo fa, aveva con il sesso e di come è riuscito a prendere coraggio e a diventare la persona che aveva sempre voluto essere.

La storia di Arthur O'Urso

Arthur O'Urso ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato: «Prima dei miei 20 anni, ero molto timido, poi, il fatto di essere bullizzato non mi ha aiutato e ho avuto molte difficoltà a "sbloccare" la mia vita sessuale. Ero un adolescente in sovrappeso, non ero sicuro di me e questo mi ha bloccato per un po'. Tuttavia, ero molto romantico ma in me c'era sempre quell'imbarazzo che non se ne andava. Comunque sia, proprio perché non mi sentivo bello, sapevo che se una donna avesse dormito con me, lo avrebbe fatto davvero con il cuore, i miei amici, però, non la pensavano così: secondo loro dovevo "rompere il ghiaccio". Quindi, mi hanno messo nel bagagliaio dell'auto e portato in un motel dove hanno chiamato una prostituta con cui ho perso la verginità, avevo 23 anni. Inizialmente, non ero d'accordo ma, adesso, voglio ringraziarli.

I sei matrimoni di Arthur

Arthur O'Urso, infine, ha detto al Daily Star: «Io sono innamorato delle mie sei mogli e mi dispiace molto per come siano finiti gli altri due matrimoni. Ora, comunque, sono felice e non c'è da stupirsi, vivo accanto a sei donne che mi amano e mi accettano per come sono. Sono innamorato di loro e dell'uomo che sono diventato».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA