«Sono dipendente dai porno. Per non annoiarmi in ufficio, guardo video mentre lavoro»

Una ragazza stava vivendo un periodo di crisi con il suo fidanzato e la loro intimità era diventata pressoché inesistente, quindi, lei ha deciso di avventurarsi nel mondo dei siti porno che sono riusciti a "colmare" quel vuoto che sentiva. Il problema, tuttavia, è che ne è diventata dipendente e, proprio per questo, ha scritto all'esperta delle relazioni sentimentali, Jane O'Gorman.

La confessione

Una ragazza disperata si è rivolta all'esperta dell'amore del Daily Star, Jane O'Gorman, e le ha scritto: «Sono una donna dipendente dal porno. Mi piace guardare video molto spinti sul mio telefono, per non annoiarmi in ufficio, guardo video mentre lavoro. A volte, mi eccito così tanto che ho bisogno di chiudermi in bagno o di appartarmi per dedicarmi a me stessa. È molto imbarazzante per me. Sento il mio capo che chiama freneticamente per sapere dove sono, ma non posso rispondere finché non "ho finito". Allora mi sento malissimo: mi sento sporca e delusa da me stessa. Ho iniziato a cercare alcuni siti web quando la mia relazione con il mio ragazzo ha attraversato un momento di crisi. Pensavo che guardare il porno avrebbe aiutato a ravvivare la nostra vita amorosa. Adesso vorrei non essermi mai tuffata nel mondo oscuro dei filmati per adulti. Il mio ragazzo non è ossessionato come me e questo mi sta costando la sanità mentale e l'autostima.

Il consiglio dell'esperta

Dopo avere letto la lettera della ragazza, Jane O'Gorman le ha risposto: «Più porno guardi, più il tuo cervello diventerà desensibilizzato. Sento molta vergogna e disprezzo per te stessa nella tua lettera, devi ricordare che attualmente stai vivendo una sfortunata fissazione, ma le cose possono migliorare di nuovo per te se ti apri e affronti tutto questo. È necessario contattare il proprio medico di famiglia il prima possibile. Sii onesta riguardo alla tua compulsione a visitare siti porno e scopri quale aiuto è disponibile. Devi dire la verità al tuo ragazzo in modo che sappia cosa stai passando e cercare di risolvere questo tuo problema per ritrovare la serenità di prima».

