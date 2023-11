«Scopri se il tuo fidanzato ti ama, ho un metodo infallibile»: la "teoria della buccia d'arancia" diventa virale

di Redazione web

Su TikTok sta spopolando una nuova tendenza che aiuterebbe a capire se le fidanzate sono "abbastanza amate dai propri partner". La cosiddetta "teoria della buccia d'arancia" starebbe facendo scoppiare diverse coppie e unire ancora di più altre. Ma in che cosa consiste? Tutto è cominciato da un video pubblicato dalla tiktoker Jenna Skates che è, poi, stato ripreso e commentato dalla content creator Anna Birmingham. Ecco di che cosa si tratta.

La teoria della buccia d'arancia

Jenna Skates è una tiktoker molto seguita che, quasi tutti i giorni, pubblica video in cui si trova in compagnia del fidanzato che è molto premuroso nei suoi confronti. L'influencer mostra che il ragazzo, pur di non mettere a repentaglio le sue unghie lunghe e laccate, le ha diviso lui stesso i tuorli dagli albumi. In un altro video, lei gli chiede se le può legare i capelli con una coda di cavallo e, quindi, ecco il suo "principe azzurro" correre con un elastico. Dopo avere visto i video, la tiktoker Anna Birmingham si è chiesta se il suo fidanzato avesse mai fatto questi piccoli, ma importanti, gesti nei suoi confronti e la risposta che le è subito venuta in mente è stata: «No». Anna, però, ha voluto mettere alla prova il compagno e gli ha chiesto se poteva inserire dei panni nell'asciugatrice, lui non l'ha fatto. Quindi, la tiktoker ha raccontato che, dato che, lui si trovava in cucina, gli ha domandato se potesse sbucciarle un'arancia e lui ha rifiutato. Anna, perciò, è arrivata alla conclusione: «So che non avrei dovuto dare troppa importanza a un video di TikTok e creare io stessa un trend ma sono arrivata a capire che la "teoria della buccia d'arancia" funziona davvero: se lui non è nemmeno disposto a sbucciarti un frutto, come puoi pensare possa fare altro per te? Mi sono resa conto io stessa che mi stavo accontentando e, quindi, ho deciso di prendermi una pausa».

I commenti degli utenti

Gli utenti di TikTok, tuttavia, si sono un po' divisi sull'efficiacia della "teoria della buccia d'arancia", c'è, infatti, chi scrive: «Non ha senso, è come se mio marito mi desse una mela e mi chiedesse di sbucciargliela, io gli direi "Hai le mani, fallo tu"».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 14:14

