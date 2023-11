«All'aeroporto mi hanno sequestrato rossetti costosi solo perché liquidi ma non li hanno buttati nella spazzatura»

di Redazione web

Shadia Black è una tiktoker molto seguita su TikTok dove posta video che riprendono i suoi viaggi, filmati ironici oppure che hanno a che fare con alcuni segreti riguardanti il makeup.

Lo sfogo di Shadia Black

Shadia Black ha raccontato cosa le è capitato all'aeroporto di Heathrow, Inghilterra, quando stava per prendere l'aereo per tornare in Svizzera: «Le guardie hanno preso da parte la mia borsa, hanno guardato cosa ci fosse dentro e hanno preso un profumo e un gel detergente per il viso. Poi, hanno iniziato a mettere tutti i miei rossetti in una borsa trasparente dicendomi che tutto quel liquido non poteva salire a bordo. Ero scioccata, questo è un abuso di potere e ciò che mi ha sconvolta ancora di più, è stato il fatto che non hanno buttato via nulla, ma hanno messo da parte il sacchetto trasparente. Non mi è piaciuto proprio come hanno gestito il tutto. Il personale dell'aeroporto deruba brutalmente le persone. Ti dicono che hai troppi liquidi nella borsa e poi la prendono e la mettono da parte ma non nella spazzatura. Mi dicevano: "Per noi, questi sono liquidi, devi attenerti alle regole. È così folle e crudele: continuano a portare via le cose che vogliono tenere per sé. Questa è una rapina».

I commenti dei fan

Il video di Shadia ha totalizzato quasi 164mila visualizzazioni e tantissimi fan hanno commentato: «È incredibile, una rapina legalizzata» oppure «Capisco la tua rabbia, a me è successo lo stesso». Un follower della tiktoker, poi, ha scritto: «Lavoravo a Heathrow. Lo staff dice intenzionalmente che un articolo è liquido, se superiore a 100 ml, anche se non è propriamente liquido e se lo porta a casa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 17:56

